Главы Адыгеи и Абхазии встретились с добровольцами Отечественной войны в Абхазии

Главы Адыгеи и Абхазии встретились с добровольцами, участвовавшими в Отечественной войне в Абхазии в 1992-1993 году. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Главы Адыгеи и Абхазии встретились с добровольцами, участвовавшими в Отечественной войне в Абхазии в 1992-1993 году. Воевавшим выразили благодарность за их подвиг. Их имена увековечат на мемориале.

- Эти отношения имеют многовековую историю, и наша задача – укреплять их и дальше, сохранять имеющиеся культурно-исторические связи, выстраивать сотрудничество в различных отраслях, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Двум добровольцам из Адыгеи посмертно присвоят звание «Герой Абхазии», погибшим в ходе грузино-абхазской войны. На одной из площадей Абхазии добровольцам возведут памятник, где увековечат имена героев.