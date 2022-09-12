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Общество12 сентября 2022 13:04

Главы Адыгеи и Абхазии встретились с добровольцами Отечественной войны в Абхазии

Подвиг героев увековечат на мемориале в Абхазии
Валерия ГОДОВНИКОВА
Главы Адыгеи и Абхазии встретились с добровольцами, участвовавшими в Отечественной войне в Абхазии в 1992-1993 году. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Главы Адыгеи и Абхазии встретились с добровольцами, участвовавшими в Отечественной войне в Абхазии в 1992-1993 году. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Главы Адыгеи и Абхазии встретились с добровольцами, участвовавшими в Отечественной войне в Абхазии в 1992-1993 году. Воевавшим выразили благодарность за их подвиг. Их имена увековечат на мемориале.

- Эти отношения имеют многовековую историю, и наша задача – укреплять их и дальше, сохранять имеющиеся культурно-исторические связи, выстраивать сотрудничество в различных отраслях, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Двум добровольцам из Адыгеи посмертно присвоят звание «Герой Абхазии», погибшим в ходе грузино-абхазской войны. На одной из площадей Абхазии добровольцам возведут памятник, где увековечат имена героев.