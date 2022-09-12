Краснодарские волонтеры стали спикерами всероссийского проекта «Ночь выборов – 2022»

Волонтеры краснодарского Фонда «Добро и Дело» Анна Артемьева, Николай Павлов и Анатолий Кравченко выступили с явно непривычной для столичной публики речью о важности гуманитарной работы. Они стали первыми спикерами всероссийского проекта «Ночь выборов - 2022».

- Мы получили предложение выступить на этом мероприятии, несмотря на то, что «Добро и Дело» - проект надпартийный и своим примером показать, что помогать бойцам и жителям Донбасса должен каждый патриот, - сказал волонтер фонда Николай Павлов. - Конечно, мы согласились, мы хотели использовать этот шанс и высказать позицию, которая является не только нашей, а позицию всей остальной страны, которая находится на стороне добра и искренне поддерживает бойцов.

- Мы хотим, чтобы нас становилось больше, было больше помощи, чтобы москвичи стали активнее присоединяться к волонтерским движениям, - продолжает Анна Артемьева, руководитель БФ «Добро и Дело».

Волонтеры, которые уже отправили в Донбасс несколько тонн гуманитарного груза, призвали активно подключаться к ним. А еще во время своей поездки в Москву ребята забрали двухтонный гуманитарный груз в Коломне для госпиталей Донбасса. А также посетили в госпитале раненого командира одного из подразделений, с которым познакомились в Донбассе, и других бойцов, проходящих там лечение.