Росздравнадзор проверит информацию о скорой, которая час ехала к пациенту в Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росздравнадзор проверит информацию о скорой, которая час ехала к пациенту в Сочи. Пожилой мужчина, которому на улице стало плохо, умер до приезда медиков.

Как сообщали очевидцы, все произошло днем 8 сентября на одной из улиц Центрального района города. Мужчине резко стало плохо, он упал на землю. Тогда прохожие вызвали скорую помощь. Но, по их словам, врачей пришлось ждать больше часа. Мужчина же скончался до приезда медиков.

- По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит качество и своевременность медицинской помощи пожилому мужчине, которому, по сообщениям СМИ, стало плохо на транспортной остановке, а бригада скорой помощи приехала на место вызова спустя час, - сообщили в Росздравнадзоре.