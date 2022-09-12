Мультимедийная выставка «Новое народное» 16 сентября откроется в Краснодаре Фото: krd.ru

Мультимедийная выставка «Новое народное» 16 сентября откроется в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выставка, посвященная 229 годовщине со дня образования Краснодара, начнет работу в 18:00 и продлится до 22:00. Увидеть «ожившие» исторические фотографии жители и гости города смогут с 16 по 25 сентября во дворе Муниципального концертного зала КМТО «Премьера» на улице Красной, 122.

Желающие ознакомятся с видом города в разные времена. Для участников включат мультимедийные экспозиции, информационные арт-объекты, проекции на городских зданиях, выставки, мастер-классы и народный фестиваль. При помощи аудиогидов и qr-кодов желающие узнают об истории города.

Уточняется, что все фотографии отретушированы и увеличены с помощью нейросетей.

- Выставка - одна из ключевых локаций проекта «Выход в город». Весь маршрут пройдет по улице Красной и прилегающим улицам - от первой управы Екатеринодара до нынешней администрации города. Начнется он на пересечении улиц Красной и Комсомольской, у Дома генерала Назарова, - рассказали в пресс-службе мэрии краевого центра.