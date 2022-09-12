На Кубани появится молодежный тренировочный баскетбольный центр

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Церемония открытия спортивного центра ПБК «Локомотив-Кубань», который находится в краснодарском поселке Колосистом, состоится 17 сентября. Об этом рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что развитие детского и юношеского спорта – одна из приоритетных задач, которую перед собой ставит региональная власть. Упор делается на командных и игровых видах спорта. Это способствует привлечению большего числа молодых людей.

- Новый баскетбольный тренировочный центр станет крупнейшим в России. В нем созданы все условия, чтобы мы могли растить здоровую нацию, открывать молодых звезд, которые смогут со временем выходить и на профессиональный уровень, – сказал Вениамин Кондратьев.

Президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев рассказал губернатору, что проект реализовали при поддержке ОАО «РЖД» и администрации Краснодарского края. В центре будут готовить игроков для краснодарского клуба и сборной страны.

– Воспитание молодых талантливых игроков – это не только спортивная, но и социальная миссия нашего клуба. В нынешнем составе основной команды «Локо» – сразу девять наших воспитанников. И многие из них уже привлекаются к матчам национальной сборной. Не сомневаюсь, что открытие МТЦ привлечет к нашему любимому виду спорта дополнительный интерес, – сказал Андрей Ведищев.

Заместитель главы региона Александр Власов отметил, что эта игра очень популярна в России. Только в ежегодном Всекубанском турнире по уличному баскетболу среди детских дворовых команд участвует более 300 тысяч человек.

В Краснодарском крае открыты 74 секции, где баскетболом занимаются более 13 тысяч мальчиков и девочек, добавил вице-губернатор. 20 кубанских спортсменов входят в составы сборных России разных возрастов.

- Открытие крупнейшего в стране молодежного тренировочного центра ПБК «Локомотив-Кубань» позволит улучшить спортивную базу региона и проводить еще больше соревнований, – добавил Александр Власов.

Новый спортивный комплекс находится на улице Звездной, 15/7 поселка Колосистый в Краснодаре. Он включает в себя три крытых площадки и одну под открытым небом для игры три на три, а также трибуну на 500 мест. На его территории расположены тренажерный зал, столовая, кафе и гостиница на 45 мест.