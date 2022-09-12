Для посещения центра необходим паспорт Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильный центр «Маршрут здоровья» с 13 по 15 сентября будет работать в Краснодаре. Всего передвижной комплекс проведет три выезда, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Так, 13 и 15 сентября обследоваться могут жители поселка Индустриального. Центр с 9:00 до 14:00 будет работать по улице Степной, 12. В это же время 14 сентября посетить комплекс смогут жители поселка Победитель. Здесь мобильный центр остановится на улице Кубанской, 1.

Обследование займет не более 15-20 минут. Пациентам измерят рост и вес, артериальное давление, пульс, определят уровень физического развития и состояния сердца, проведут экспресс-анализы общего холестерина и глюкозы крови.

- После пройдет индивидуальная консультация терапевта, который при необходимости направляет на дополнительные обследования. Посетить медкомплекс особо рекомендуем лицам, переболевшим COVID-19, в целях выявления возможных осложнений, - отметила и.о. заведующей Центра здоровья ГБУЗ ЦОЗиМП Ирина Волкова.

Уточняется, что для посещения центра необходим паспорт.