Более 195 тысяч дел Росреестра оцифровали в Краснодарском крае в 2022 году Фото из архива КП

Более 195 тысяч дел ЕГРН оцифровали в Краснодарском крае в 2022 году. До конца декабря в регионе планируют перевести в электронный формат свыше 349 тысяч дел, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по региону.

Так, за 8 месяцев в регионе оцифровали 56% от запланированного объема документов и 75% от общего количества реестровых дел в бумажном виде. Реестровые дела в электронном формате позволяют быстро оказывать услуги по предоставлению информации, постановке на учет и регистрации независимо от региона, в котором находится недвижимость.

- Создание электронных архивов способствует оперативному поиску документов, запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия при оказании государственных услуг в учетно-регистрационной сфере», - отметил директор филиала Кадастровой палаты Краснодарского края Иван Сулим.