Необходимо продолжать вакцинироваться от COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный инфекционист Кубани рассказал о важности вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день в крае поставили повторную прививку от коронавируса более 800 тысяч человек. Планируется, что до конца года этот показатель увеличится на 380 тысяч человек.

- Сейчас необходимо создать в крае достаточную иммунную прослойку. Ситуация осложняется тем, что иммунитет к коронавирусу нестойкий. Антител хватает всего на полгода. Пока мы живем в условиях пандемии, необходимо ревакцинироваться каждые полгода, - сообщил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Зотов.

На данный момент в крае используют препарат "Спутник V". Он наиболее изучен и эффективен, а также прекрасно себя зарекомендовал.

Уточняется, что в госпиталях Краснодарского края свободно 32% коечного фонда. При этом в случае ухудшения эпидситуации будут развернуты дополнительные места.