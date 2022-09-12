Бывшего вице-мэра Сочи подозревают в получении взяток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура запросила 15 лет колонии для бывшего вице-мэра Сочи. Об этом попросил гособвинитель Хамовнический суд Москвы. Мужчину подозревают в получении взяток.

- Анатолия Рыкова задержали 17 октября 2018 года. По версии следствия, с 2010 года он получал взятки за выдачу разрешений на строительство. Также за заключение договоров с мэрией на аренду земельных участков, - сообщили в «РБК».

Уточняется, что в администрации Сочи отказывали предпринимателям, которые обращались за разрешительной документацией на застройку. Далее в первой инстанции суда отказ обжаловали. Это было также безуспешно. Однако в апелляционной инстанции суда рассмотрение дела завершалось в пользу застройщиков. В результате администрация города была обязана разрешать строительство или заключать договоры аренды.

В итоге бывшего вице-мэра Сочи обвинили в получении взяток в размере 40 миллионов рублей по трем эпизодам.

В этом уголовном деле проходят еще пять человек. Это адвокаты Алексей Литвинов и Николай Гребенюк, бывший сотрудник департамента экономики и стратегического развития мэрии Сочи Александр Иванов. Также юрист Андрей Левентюк и учредитель ООО «Мануфактура-Юг» Игорь Строганов. Его подозревали в даче взятки.

Все мужчины дали признательные показания и были освобождены от уголовной ответственности.