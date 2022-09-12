В квартире загорелся электросамокат. Фото: https://t.me/zhkodesskiy

В Краснодаре на балконе многоэтажки загорелся электросамокат. У устройства взорвался литий-ионный аккумулятор. В течении 20–30 секунд после взрыва самокат полыхал «огромным огнем».

- По счастливой случайности в это время дома находился хозяин квартиры. Он едва успел вынести горящий самокат на общий балкон, - сообщили в ЖК «Одесский».

Аккумуляторы такого типа чрезвычайно опасны. Часто для экономии у устройств вырезают механизмы защиты от перегрева или перезаряда, путем снижения надежности.

Член совета дома 270/1 уточнил, что в городе происходит много подобных пожаров. Горят сразу квартиры. И это не зависит от отключения аккумулятора от сети или зарядки.