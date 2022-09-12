В Прикубанском округе Краснодара 16 улиц остались без света из-за энергоаварии

В Прикубанском округе нет света.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 16 улиц.
- Без электроэнергии остались улицы: Воскресенская, Неустроева, Степная, Дзержинского, Куликовского. Также Соколова, Стадионная, Сургутская, 3-е отделение, - сообщили в ЕДДС Краснодара.
Не работает 30 трансформаторных подстанций.
Уточняется, что улицы Кореновская, Народная, Сиреневая, Покрышкина, Средняя, Лиговская, Генеральная и Лавриненко тоже обесточены.
На данный момент на месте работает аварийная бригада. Приблизительное время восстановления уточняется.