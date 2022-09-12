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Общество12 сентября 2022 18:32

В Прикубанском округе Краснодара 16 улиц остались без света из-за энергоаварии

Не работает 30 трансформаторных подстанций
Мария ЧАЛАЯ
В Прикубанском округе нет света.

В Прикубанском округе нет света.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались 16 улиц.

- Без электроэнергии остались улицы: Воскресенская, Неустроева, Степная, Дзержинского, Куликовского. Также Соколова, Стадионная, Сургутская, 3-е отделение, - сообщили в ЕДДС Краснодара.

Не работает 30 трансформаторных подстанций.

Уточняется, что улицы Кореновская, Народная, Сиреневая, Покрышкина, Средняя, Лиговская, Генеральная и Лавриненко тоже обесточены.

На данный момент на месте работает аварийная бригада. Приблизительное время восстановления уточняется.