В станице Голубицкой нет газа. Фото: газета «Тамань».

Станицу на побережье Краснодарского края отрезали от газа из-за повреждения трубы. Отключения произошли в Голубицкой.

- На территории страницы проводятся ремонтные работы. Отключение продлится примерно 2-3 часа, - сообщает администрация поселения.

Жители Голубицкой уточнили, что по станице передвигается автомобиль. Из него через громкоговоритель оповещают о необходимости временно перекрыть вентили.

На данный момент о характере повреждения не сообщается. По предварительным данным, поврежден газопровод.

В станице ведутся ремонтные работы. Вся подробная информация уточняется.