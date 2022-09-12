Краснодар накрыл грозовой ливень

Дождь начал заливать кубанскую столицу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Краснодар 12 сентября обрушился сильный ливень. Дождь начал заливать кубанскую столицу около 20:30 часов. На небе сверкали молнии и были слышны раскаты грома. Ливень обещают всю ночь.

Метеорологи прогнозировали резкое ухудшение погоды. По предварительным данным, дождь на Кубани будет целую неделю. В связи с этим службы спасения объявили штормовое предупреждение.

- Ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом. Также по краю пройдет шквалистое усиление ветра 20 метров в секунду, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

На улицах уже работает водооткачивающая техника.