На Кубани урожайность сои увеличилась на 20%

Было собрано около 30% урожая. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае урожайность сои увеличилась на 20%. В 2022 году аграрии засеяли 185,4 тысячи га кубанских полей. Стоит сказать, что уже собрали около 30% урожая с данной площади.

-Урожай агрокультуры составляет почти 130 тысяч тонн при средней урожайности 23,2 центнеров с гектара. Это на 20% больше, чем годом ранее, когда урожайность была на уровне 17,1 центнеров с гектара, - заявил замгубернатора Кубани Андрей Коробка.

Стоит сказать, что аграрии выращивают сою отечественного производства. Ранее сообщалось, что на Кубани соберут более 2,1 млн тонн кукурузы на зерно в 2022 году. Порядка 90% урожая составляет продовольственное зерно 3 и 4 класса.