В Анапе появился сквер 85-летия Краснодарского края

Новый сквер появился в Анапе. Фото: администрация региона

В Анапе торжественно открыли новый сквер. Место для отдыха обустроили в честь 85-летия Краснодарского края. Сквер удалось открылось благодаря средствам курортного сбора.

-Благодаря таким проектам видим, что курортный сбор работает, и туристы, приезжая в свой любимый курорт, будут видеть, как он каждый год преображается,- заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Стоит сказать, что сквер оборудовали скейт-парком, детской и спортивной площадками, а также амфитеатром. К слову, на месте общественного пространства раньше был пустырь, а теперь комфортная и благоустроенная территория.