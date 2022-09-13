Бережливые технологии помогли улучшить рабочий процесс. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани благодаря бережливым технологиям животноводческий комплекс увеличил выработку на 60%. Эксперты Регионального центра компетенций совместно с рабочей группой предприятия на протяжении полугода внедряли технологии в цеху убоя свиней внедряли бережливые технологии в цеху убоя свиней.

- Адресная поддержка помогает повысить эффективность предприятия без финансовых вложений и обнаружить скрытые резервы. Также получить экспертную помощь в оптимизации экономических показателей, - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Уточняется, что национальный проект дает возможность тиражировать опыт и повышать эффективность. Это происходит с помощью уже отработанных технологий бережливого производства.

На предприятии специалисты проанализировали объемы производимой продукции. Кроме того, они организовали систему адресного хранения, изменили структуру мотивации сотрудников. Также внедрили регламент работ в убойном цеху.

Эти меры помогли снизить время протекания процесса почти на 40%. Более чем наполовину сократили незавершенное производство и увеличили выработку на 60%.