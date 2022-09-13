Жителя Майкопа осудят за сбыт наркотиков

Мужчина обвиняется в хранении и распространении наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Майкопа. Мужчина обвиняется в хранении и распространении наркотиков.

- Противоправную деятельность майкопчанина в январе текущего года пресекли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Тогда полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц республиканского центра, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - У него обнаружили несколько свертков с частями плодового тела грибов, содержащих наркотическое средство «псилоцибин».

Благодаря помощи кинологов, полицейские обнаружили три закладки, сделанные обвиняемым. По заключению экспертизы, общий вес найденных веществ составил более 70 граммов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», дело направлено в суд для рассмотрения.