Вениамин Кондратьев поздравил жителей с 85-летием Краснодарского края

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13 сентября отмечается день образования Краснодарского края. В этом году региону 85 лет. С праздником жителей поздравил губернатор Кубани. Он опубликовал пожелания в соцсетях.

- Поздравляю земляков с Днём образования Краснодарского края. Спасибо, что вы вкладываете душу, умения и таланты в процветание региона. Пусть в ваших домах всегда царят счастье и благополучие! – написал в Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Глава региона также отметил, что за 85 лет край прошел через тяжелые испытания военного времени, совершил мощный рывок в послевоенный период. Сегодня Кубань считается одним из лучших в России для жизни и отдыха, ведения бизнеса и инвестиций.

- Мы по праву зовемся житницей, здравницей и настоящей жемчужиной нашей страны, - заключил Кондратьев.