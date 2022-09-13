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Общество13 сентября 2022 5:07

Жители трех районов Сочи остались без воды из-за прорыва водовода

На месте аварии работают специалисты
Ангелина НАЗАРЧУК
Причины аварии неизвестны.

Причины аварии неизвестны.

В Адлерском районе Сочи на улице Котовского прорвало магистральной водовод диаметром 800 милиметров. Причины аварии неизвестны. Специалисты выясняются все подробности.

-Для производства необходимого комплекса восстановительных работ, специалисты водоканала будут вынуждены остановить мощное оборудование местной насосной станции, - сообщили в пресс-службе водоснабжающей организации.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в результате без воды остались жители жители Адлера, Кудепсты, Хосты, а также микрорайонов Мацеста, Бытха, Светлана, села Раздольное и часть улиц в Центральном районе курорта.

Стоит сказать, что специалисты делают все возможное, что завершить ремонтные работы до конца 13 сентября.