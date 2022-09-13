В Сочи до конца года откроют 40 зимних пляжей

К массовому турпотоку на курорт готовятся все отрасли. Фото: Виктория ДУДИНА

Мэрия Сочи планируют открыть около 40 зимних пляжей в этом сезоне. Стоит отметить, что в прошлом году подобных зон на курорте было 35

-К массовому турпотоку на курорт готовятся все отрасли, формируется план ключевых мероприятий. В частности, в новом сезоне по просьбам горожан и гостей в Сочи планируют открыть свыше 40 зимних пляжей, - заявили в пресс-службе администрации города.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Сочи усилили работу по подготовке к зимнему туристическому сезону. К тому же, на новогодние праздники россияне забронировали 25% номерного фонда в отелях. Спросом больше всего пользуются горнолыжные курорты.