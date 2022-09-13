Мэр Сочи поздравил Краснодарский край с 85-летием

Сочи считается жемчужиной России. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Краснодарский край 13 сентября отмечает 85-летие со Дня образования. Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил земляков с праздником.

-Нам с вами повезло жить и работать в одном из самых быстро развивающихся российских регионов. Согретом южным солнцем, наполненном уникальными природными богатствами, - отметил Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи заявил, что Кубань - главная житница и здравница России. По словам Алексея Копайгородского, Сочи является главным курортом и жемучжинойстраны. В городе созданы все условия для реализации творческих и бизнес инициатив, поддержки молодежи.

- От всей души желаю всем нашим жителям крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешной реализации планов! И добро пожаловать на лучший курорт России! Сочи ждет вас всегда, - заявил мэр города Алексей Копайгородский.