Погода в Адыгее 13 сентября 2022: в республике ожидаются пасмурные дни

Узнали, какой будет погода в Адыгее 13 сентября 2022 Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 13 сентября 2022.

В Майкопе 13 сентября погода обещает облачность. Максимальная температура воздуха +21°C. Ветер западный, 4 м/с. В течение дня в республиканской столице ожидаются дожди. К вечеру температура опустится до +14°C. Ветер западный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной. Местами пройдут дожди. В светлое время суток температура воздуха повысится до +19°C. Ветер западный, 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +11°C. Ветер южный, 2 м/с.