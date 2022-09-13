Несколько поселков Сочи 13 сентября остались без света из-за внеплановых работ

Жители остались без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи без света останутся жители нескольких поселков. Электричество отключат из-за проведения срочных внеплановых работ. Несколько часов специалисты буду решать возникшую проблему. Работы продолжатся до 19:00 часов.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, без света остались жители поселка Лоо по улицам: Таллиннская, Декабристов, Алтайская, Весенняя, Обходная, Круговая, Таежная, Таганрогская; Буковая, переулок Ветеринарный; Коммунальная, Раздольная, Ломоносовская, Тепличная, переулок Ветеринарный, Кубанская, Банановая, Лазурная долина, СТ «Лесовод».

Рабочие отключили электроэнергию и в поселке Дагомыс по улицам: Батумское Шоссе, Больничная, Туманяна; Виноградная, Фадеева, Плеханова, Ручей де Симона; Юбилейная, Зелентрест; Измайловская; переулок Мостовой, СТ "Изыскатель", ООО "Агроторг"; переулок Ахунский, переулок Юбилейный; Дорога на большой Ахун, Мостовая, Тульская; Светогорская; Лазурная Долина, Петрозаводская.

Стоит сказать, что на некоторых участках свет отключили частично. В связи с этим не все жители поселков остались без электроэнергии.