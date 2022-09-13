Фотовыставку военного корреспондента можно посетить с 13 по 17 сентября в Краснодаре

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре 13 сентября откроется фотовыставка военного корреспондента Владимира Аносова. Посмотреть на работы автора можно в музее института культуры.

- Выставка фотографий с территорий, где ведется спецоперация, будет работать с 13 по 17 сентября. Открывается она в 11:00. С 23 по 25 сентября работы перевезут в Сочи, там снимки представят в гостинице «Жемчужина», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Владимир Аносов делал снимки в Донецке, Волновахе, Мариуполе и на передовой. Он был в зоне спецоперации с 5 марта по 9 сентября.