С сентября жителей Адыгеи мошенники обманули на 3,8 млн рублей

Мошенники используют популярные схемы для получения денег Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С начала сентября в Адыгее зафиксировано 17 фактов дистанционного обмана граждан на общую сумму более 3,8 млн рублей. Почти все они произошли в Майкопе. Единичные случаи мошенничества наблюдались в Красногвардейском, Майкопском и Тахтамукайском районах.

- Так, в ОВД по городу Майкопу накануне обратилась 69-летняя жительница Майкопского района. Она сообщила, что неизвестные, представившись сотрудниками банка, выходили с ней на связь по 16 различным телефонным номерам. Они сообщили, что некий подозрительный гражданин пытается завладеть ее денежными средствами, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Женщине посоветовали перевести деньги на «безопасный» счет. Выполнив указания, незнакомцы перестали выходить на связь. Тогда потерпевшая поняла, что лишилась 273 тысяч рублей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», еще одной популярной схемой является привлечение местных жителей, за счет предложений о быстром заработке. В желании получить легкие деньги, люди не долго думая вкладывают деньги в интернет-торги. Или заключает сделки с ненадежными продавцами.