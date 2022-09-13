Более 1,9 км сетей водопровода заменят в районе улицы Таманской Краснодара

Завершить работы планируют к концу ноября Фото: krd.ru

Более 1,9 километра сетей водопровода заменят в районе улицы Таманской Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы на участке стартовали. Специалисты заменят почти 1,7 километра внутриквартальных напорных сетей диаметром 110 мм и 480 метров диаметром 225 мм.

А вместо старых стальных труб по улицам Таманской и Ставропольской установят пластиковые со сроком эксплуатации около 50 лет. Они обслуживают здесь 40 многоэтажек и два детских сада.

- Замену сетей проводят с применением метода горизонтально-направленного бурения, позволяющего осуществить прокладку трубопровода бестраншейным способом. При реконструкции будут построены колодцы и смонтирована запорная арматура, - рассказал директор по производству городского водоканала Станислав Гераськов.

Заменить сети планируют к концу ноября. Уточняется, что отключение воды на время работ не планируется.