В Сочи в тоннеле произошло массовое ДТП с шестью машинами

На месте работают автоинспекторы и медики. Фото: соцсети

В Адлерском районе Сочи в тоннеле произошла массовая авария. Шесть машин столкнулись около 09:00 часов 13 сентября. Инцидент произошел в одном из тоннелей на Дублере в сторону Адлера.

В результате аварии образовалась многокилометровая пробка. На месте работают автоинспекторы и медики. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

-Почему нельзя ехать спокойно? Не превышая скорость, не идти на обгон и соблюдать дистанцию? Нет же, надо впереди планеты всей, - возмущаются очевидцы.

Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.