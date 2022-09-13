Банк Уралсиб открыл дополнительный офис в Лазаревском районе Сочи по новому адресу

Фото: банк Уралсиб

12 сентября в Лазаревском районе Сочи состоялось официальное открытие дополнительного офиса «Лазаревский» Банка Уралсиб по новому адресу: ул. Победы, д.111а.

- Сегодня банк открыл современный, удобный, хорошо оснащенный офис в самом центре Лазаревского микрорайона города Сочи. Надеемся, что наши клиенты положительно оценят изменения, а мы, в свою очередь, приложим все усилия для обеспечения высокого уровня сервиса и развития долгосрочных отношений с жителями и бизнес-сообществом Лазаревского, – отметил управляющий отделением Роман Фролов.

В новом офисе Банка Уралсиб клиенты – физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели – могут получить широкий перечень банковских услуг, в числе которых открытие и ведение счетов, денежные переводы и валютно-обменные операции, ипотечное и потребительское кредитование, аренда депозитарных ячеек и многие другие. Также клиенты банка смогут совершать операции через банкомат и информационно-платежный терминал, которые расположены в зоне круглосуточного самообслуживания.

Обслуживание клиентов осуществляется с понедельника по пятницу, физических лиц с 9.00 до 18.00, юридических лиц – с 9.00 до 17.00. Более подробную информацию о перечне предоставляемых услуг и режиме работы дополнительного офиса «Лазаревский» можно узнать

по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».