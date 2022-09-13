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Общество13 сентября 2022 7:02

В полицию Адыгеи за сутки поступило 250 сообщений о происшествиях

На дорогах республики зарегистрировано 291 нарушение
Валерия ГОДОВНИКОВА
В полицию Адыгеи за сутки 95 раз обращались за помощью по телефону

В полицию Адыгеи за сутки 95 раз обращались за помощью по телефону

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 250 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 70 и Тахтамукайского района - 81.

Кроме того, за этот период задержали пять пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, было зарегистрировано 11 преступлений. Семь из них удалось раскрыть.

- В Адыгее зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек пострадал, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 291 нарушение правил дорожного движения, из них 17- допущено пешеходами.