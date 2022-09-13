Мэрия Анапы расторгнет договор с подрядчиком о строительстве ДК в Сукко

Работы в селе Сукко стартовали в мае Фото: пресс-служба администрации Анапы

Мэрия Анапы расторгнет договор с подрядчиком о строительстве ДК в селе Сукко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Контракт с подрядчиком подписали в апреле 2022 года. А в мае на объекте начали работы – убрали старое здание, подготовили фундамент для ДК. Но в июле строительство остановилось.

В ходе визита на объект глава Анапы Васили Швец и Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров нашли недостатки и указали подрядчику исправить. В августе был готов акт проверки и началась претензионная работа. Однако работы не возобновились.

Теперь мэрия Анапы расторгнет договор контракт в одностороннем порядке. После администрация направит требование включить подрядчика в список недобросовестных.

- Дом культуры жизненно необходим Сукко, и мы не допустим срыва сроков этой социально значимой стройки. Сделаем все, чтобы ДК был сдан точно в срок, - сказал глава Анапы Василий Швец.