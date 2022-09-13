Фото: скриншот видео

Видео, как пьяная женщина на иномарке снесла пешеходов на тротуаре в Краснодаре, появилось в Сети. На кадрах трое мужчин стоят у магазина и разговаривают. В какой-то момент их освещают фары, и на огромной скорости в людей въезжает автомобиль.

Один мужчина успел отскочить в сторону, двоих автомобиль снес с тротуара. Их доставили в больницу с травмами. 40-летняя виновница аварии от медицинского освидетельствования отказалась.

- В отношении женщины собран административный материал. Она заплатит штраф 30 тысяч рублей и не сможет управлять машиной 2 года, - отметил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.