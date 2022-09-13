Семейная пара из Пскова пыталась провезти в Сочи наркотики в подушке

Семейную пару заключили под стражу. Фото: УВД Сочи

В Сочи на посту ДПС «Магри» сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль Nissan X-Trail. Правоохранители решили проверить документы. В машине ехала семейная пара из Пскова на курорт.

-В результате проведения досмотра транспортного средства в принадлежащем супругам чемодане полицейские обнаружили подушку, в которой находились 14 полимерных пакетов с расфасованными на дозы веществами синтетического происхождения, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Стоит сказать, что сотрудники госавтоинспекции также обнаружили сверток с травой серо-зеленого цвета. Все пакеты правоохранители изъяли для экспертизы. Позже стало известно, что семейная пара перевозила амфетамин, мефедрон и марихуану. Общая масса наркотиков составила не менее 390 граммов.

В отношении 41-летнего мужчины и 38-летней женщины возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы. Семейную пару заключили под стражу.