Кабинет министров Адыгеи сложил свои полномочия. Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Кабинет министров Адыгеи сложил свои полномочия. Соответствующее распоряжение подписано и.о. Премьер-Министра республики Анзауром Керашевым. Изменения связаны с переизбранием главы Адыгеи.

- В соответствии с пунктом 1 статьи 89 Конституции Республики Адыгея, статьей 20 Закона Республики Адыгея от 1 октября 1996 года №24 Кабинет Министров Республики Адыгея сложил свои полномочия перед главой республики, избранным вновь депутатами Госсовета – Хасэ РА, - отметили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Напомним, что ранее Главу Адыгеи Мурата Кумпилова избрали на второй срок. Депутаты Госсовета - Хасэ Адыгеи утвердили его кандидатуру единогласно.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент кабинет министров продолжает исполнять свои полномочия до момента формирования нового.