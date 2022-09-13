Подростки, желающие подработать, могут обратиться в центр занятости населения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 25 тысяч подростков трудоустроили на Кубани с начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Большая часть ребят – 21 тысяча – ходили на работу на летних каникулах. Это подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Летом они приводили в порядок школьные дворы, работали курьерами, озеленителями, игротехниками на дворовых площадках. В основном юных работников задействовали в областях ЖКХ, культуры, сельского хозяйства и санаторно-курортной сфере.

Кроме зарплаты, подросткам ежемесячно выплачивают от 1500 до 2250 рублей по госпрограмме «Содействие занятости населения».

- Временным трудоустройством занимается министерство труда и социального развития региона совместно с работодателями и администрациями муниципалитетов. По данным ведомства, с начала 2022 года к временным работам привлекли 25,6 тысячи несовершеннолетних, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Уточняется, что трудоустраивать подростков на Кубани продолжат до конца года. Ребята могут обратиться в центр занятости по месту жительства. Для этого нужны паспорт и при наличии трудовая книжка. Затем сотрудники подберут вакансии, учитывая пожелания.