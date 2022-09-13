Каменный календарь продолжает отсчет времени героев

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

Традиционная экспедиция первокурсников-судоводителей Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова и активистов литературно-патриотического клуба «Шхуна ровесников» на Маркотхский хребет успешно завершена. Курсанты обновили цифры на каменном календаре - памятнике, созданном в честь освободителей Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков и сложивших головы в этих кровопролитных боях.

Ребятам пришлось преодолеть непростой горный поход, а затем перекладывать тяжелые, массивные камни, из которых сложен легендарный Каменный календарь.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

- Это действительно большой труд, подвигнуть на который способна только настоящая любовь к родному Новороссийску. Очень трогает, что даже после окончания университета многие наши курсанты продолжают приходить и принимать участие в перекладке Каменного календаря, - говорит один из организаторов и многолетних вдохновителей акции, руководитель Центра патриотического воспитания вуза, капитан-наставник «Шхуны ровесников» Иван Сидоров. Для него эта экспедиция стала уже восемнадцатой по счету.

Поход этого года, в команде которого было много ушаковцев-новобранцев, запомнится надолго. В первую очередь тем, что в пути на склоне Маркотхского хребта были найдены незахороненные останки советских воинов. Несмотря на то, что памятник Каменный календарь был создан в 1971 году и с тех пор экспедиции туда не прекращаются, такие трагические находки все еще случаются. Что свидетельствует о тяжелых, кровопролитных боях, прошедших в этих местах в годы Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова

Цифры на календаре ежегодно меняются к 16 сентября – дате освобождения города. В 2022 году в этот день на Форумной площади Новороссийска, на фоне Календаря, который отлично оттуда виден, состоится торжественный ритуал «Посвящения в курсанты» первокурсников вуза.