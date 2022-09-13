Более 100 тысяч вкладов оформили клиенты РНКБ в мобильном приложении в 2022 году

В 2022 году в РНКБ более 100 тысяч вкладов на общую сумму около 50 млрд рублей клиенты оформили дистанционно при помощи мобильного приложения. Еще более 25 тысяч вкладов на сумму 10 млрд рублей были открыты в интернет-банке РНКБ. Всего в текущем году открыто 220 тысяч вкладов на сумму 115 млрд рублей, таким образом, более половины из них оформлены клиентами с помощью дистанционных каналов обслуживания.

Количество оформленных без визита в банк депозитов стало рекордным в марте 2022 года — 66% от общего количества, из них при помощи мобильного приложения открыто 54,4%, в интернет-банке – 11,6%. Отметим, что в мобильном приложении РНКБ реализован функционал подбора оптимального вклада в соответствии с индивидуальными потребностями клиента и особенностями каждого депозита.

По данным РНКБ, средний возраст вкладчиков в 2022 году составил 57 лет, при этом доля мужчин-вкладчиков составляет 36%, женщин – 64%.

Подробнее с условиями вкладов в РНКБ можно ознакомиться на официальном сайте банка.