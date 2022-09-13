Жителю Кубани дали 7 лет тюрьмы за полмиллиона рублей взятки директору филиала электросетевой компании

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

Жителю Кубани дали 7 лет тюрьмы за полмиллиона взятки директору филиала электросетевой компании. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, представитель дачного кооператива в Темрюкском районе предложил 500 тысяч рублей помощнику директора филиала в Славянске-на-Кубани. За деньги он просил ускорить работы по присоединению ДПК к электрическим сетям. Тем временем начальник филиала, узнав обо всем от помощника, обратился в правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, представителя кооператива задержали сотрудники краевого УФСБ в июне 2021 года. В этот момент он передавал взятку.

В суде мужчина вину не признал. Он пояснил, что передавал деньги как добровольную помощь за выдачу законных технических условий. Р

- Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.