На Кубани за сутки COVID-19 заболел 851 человек, в том числе 141 ребенок

За сутки на Кубани коронавирусом заболел 851 житель Фото из архива КП

На Кубани за сутки COVID-19 заболел 851 человек. В том числе коронавирус подтвердился у 141 ребенка, самому младшему из которых семь месяцев. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

Так, в Краснодаре получено 322 положительных результата, в Анапе - 75, в Белореченском районе - 73, в Новороссийске – 63. 51 житель заболел в Сочи, 34 – в Ейском муниципалитете, по 33 - в Выселковском и Тимашевском, 25 – в Северском, 22 – в Красноармейском, 21 – в Тбилисском. 16 пациентов прибавилось в Динском районе, по 11 - в Лабинском и Мостовском, 8 - в Славянском, 7 - в Приморско-Ахтарском, 5 - в Армавире.

- По 4 человека заразились в Геленджике и Усть-Лабинском районе, по 3 - в Кореновском, Отрадненском и Новопокровском, по 2 – в Павловском, Кущевском, Успенском, Щербиновском, Абинском, Брюховецком, Гулькевичском и Каневском. По 1 заболевшему зарегистрировали в Горячем Ключе, Белоглинском, Калининском, Крымском, Ленинградском, Темрюкском, Тихорецком и Туапсинском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 12 пациентов.