Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье13 сентября 2022 9:07

На Кубани за сутки COVID-19 заболел 851 человек, в том числе 141 ребенок

На аппаратах ИВЛ остаются 12 пациентов
Светлана ОВДЕЙ
За сутки на Кубани коронавирусом заболел 851 житель Фото из архива КП

За сутки на Кубани коронавирусом заболел 851 житель Фото из архива КП

На Кубани за сутки COVID-19 заболел 851 человек. В том числе коронавирус подтвердился у 141 ребенка, самому младшему из которых семь месяцев. Об этом сообщили в краевом оперативном штабе.

Так, в Краснодаре получено 322 положительных результата, в Анапе - 75, в Белореченском районе - 73, в Новороссийске – 63. 51 житель заболел в Сочи, 34 – в Ейском муниципалитете, по 33 - в Выселковском и Тимашевском, 25 – в Северском, 22 – в Красноармейском, 21 – в Тбилисском. 16 пациентов прибавилось в Динском районе, по 11 - в Лабинском и Мостовском, 8 - в Славянском, 7 - в Приморско-Ахтарском, 5 - в Армавире.

- По 4 человека заразились в Геленджике и Усть-Лабинском районе, по 3 - в Кореновском, Отрадненском и Новопокровском, по 2 – в Павловском, Кущевском, Успенском, Щербиновском, Абинском, Брюховецком, Гулькевичском и Каневском. По 1 заболевшему зарегистрировали в Горячем Ключе, Белоглинском, Калининском, Крымском, Ленинградском, Темрюкском, Тихорецком и Туапсинском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 12 пациентов.