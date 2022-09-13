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Общество13 сентября 2022 9:24

Подставная мусороуборочная компания похитила 360 млн рублей из бюджета Сочи

89 млн рублей были похищены из бюджетной субсидии
Ангелина НАЗАРЧУК
Шесть человек планировали незаконно присвоить себе более 625 млн рублей.

Шесть человек планировали незаконно присвоить себе более 625 млн рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи в законную силу вступили приговоры в отношении 6 человек. Подставная мусороуборочная компания украла не менее 360 млн рублей из бюджета курорта.

Рабочие, в том число и руководство АО «САХ по уборке города» создали фиктивную организацию. Мошенники заключили договоры на оказание несуществующих услуг на улицах Сочи.

- Не намереваясь исполнять данные обязательства, они похищали денежные средства путем подделки исполнительной документации, а также путем отгрузки твердых бытовых отходов на ближайших, не предназначенных для этого, земельных участках, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемые направляли в администрацию Сочи с ложными данными о количестве выполненных работах. Шесть человек планировали незаконно присвоить себе более 625 млн рублей. Однако их преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами.

В результате мошенники смогли присвоить себе не менее 359 млн рублей. К слову, около 89 млн рублей составили деньги из бюджета города.