Подставная мусороуборочная компания похитила 360 млн рублей из бюджета Сочи

Шесть человек планировали незаконно присвоить себе более 625 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи в законную силу вступили приговоры в отношении 6 человек. Подставная мусороуборочная компания украла не менее 360 млн рублей из бюджета курорта.

Рабочие, в том число и руководство АО «САХ по уборке города» создали фиктивную организацию. Мошенники заключили договоры на оказание несуществующих услуг на улицах Сочи.

- Не намереваясь исполнять данные обязательства, они похищали денежные средства путем подделки исполнительной документации, а также путем отгрузки твердых бытовых отходов на ближайших, не предназначенных для этого, земельных участках, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемые направляли в администрацию Сочи с ложными данными о количестве выполненных работах. Шесть человек планировали незаконно присвоить себе более 625 млн рублей. Однако их преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами.

В результате мошенники смогли присвоить себе не менее 359 млн рублей. К слову, около 89 млн рублей составили деньги из бюджета города.