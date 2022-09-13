Рекордное количество заявок приняли на конкурс «Сделано на Кубани»

Эксперты оценят товары до 14 октября Фото: admkrai.krasnodar.ru

Рекордное количество заявок приняли на 10-й конкурс «Сделано на Кубани». От 125 региональных организаций поступило более 350 анкет, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

На конкурс предложены товары во всех номинациях - от продуктов до оборудования сельского хозяйства. В настоящее время заявки обрабатывают и анализируют. Эксперты оценят товары до 14 октября. А итоги озвучат уже в конце того же месяца на собрании комиссии конкурса. Наградить обладателей знака «Сделано на Кубани» планируют в ноябре.

– Покупатели доверяют продукции с брендом «Сделано на Кубани». Конкурс завоевывает популярность и у производителей. Причина - в эффективности созданной системы преференций и льгот для обладателей знака, - отметил руководитель департамента потребсферы края Роман Куринный. - Например, они могут взять займы в Фонде микрофинансирования края под 1% годовых на участие в форумах и выставках с использованием товарного знака. Максимальная сумма составляет до 5 млн рублей на срок 2 года,

Напомним, конкурс «Сделано на Кубани» проводят два раза в год. Он признан одним из лучших в стране среди аналогичных программ. Победители могут в течение двух лет размещать знак «Сделано на Кубани» на упаковке товаров. Делается это для рекламы, чтобы покупатель мог легко находить местные продукты.