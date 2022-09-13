В Анапе легковушка сбила 10-летнего мальчика на самокате

Мальчик переезжал дорогу на самокате Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Анапе легковушка сбила 10-летнего мальчика. Ребенок в этот момент ехал на самокате, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло накануне ближе к 18:00 на улице Парковой. Предварительно, 10-летний школьник переезжал дорогу на самокате не по «зебре». В это время водитель за рулем Kia Rio не успел притормозить и сбил ребенка.

В результате мальчика доставили в больницу. От удара ребенок получил травмы.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - уточнили в пресс-службе краевого УГИБДД ГУ МВД РФ.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре в ДТП с двумя автобусами пострадали 7 человек, в том числе двое детей. Прокуратура организовала проверку.