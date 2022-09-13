В Сочи взвесили и вакцинировали котят леопарда

Специалисты осматривали котят. Фото: https://t.me/ministrlive

В Сочи с рабочим визитом приехал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Он посетил Центр восстановления переднеазиатского леопарда в Сочинском нацпарке. Специалисты осматривали котят.

-Сотрудники Центра, которые наблюдают за котятами с самого рождения, предполагали, что это мальчик и девочка, но теперь ветеринар подтвердила это точно. Весят котята по шесть килограммов, очень активные, - сообщил Александр Козлов.

Стоит отметить, что леопардов с самого детства воспитывают по специальной программе. Потом котят выпустят в дикую природу.