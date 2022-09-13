В Краснодаре телефонные мошенники украли у пенсионеров 1,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

В Краснодаре телефонные мошенники украли у пенсионеров 1,5 миллиона рублей. Подозреваемых уже задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Мошенники сработали по известной схеме. 84-летнему жителю позвонил незнакомец. Мужчина рассказал пенсионеру, что его внучка попала в ДТП. Чтобы показать правдоподобность, он передал телефон якобы полицейскому, который все подтвердил. Мошенник рассказал, что для увода от ответственности и помощи пострадавшим нужны деньги. После этого он назвал крупную сумму.

Пенсионер, переживая, согласился передать деньги. Позже их забрал подъехавший к дому курьер. Когда же домой вернулась внучка, оказалось, что мужчина стал очередной жертвой мошенников.

К слову, подозреваемых уже задержали. Как выяснилось, 18-летний краснодарец нашел подработку курьером. Координатор договаривался с жителями по телефону. А после «сделки» деньги передавали подозреваемому. К работе он привлек приятеля, с которым они забрали крупную сумму у еще одной жертвы.

Всего им удалось «заработать» более 1,5 миллиона рублей. Сообщники переводили деньги на счет координатора, а 10% от суммы в качестве зарплаты оставляли себе.

- В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Один подозреваемых задержан в порядке статьи 91 УК РФ, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Теперь курьерам за легкие деньги грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре 81-летняя пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 500 тысяч рублей.