13 сентября исполнилось 85 лет со дня образования Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации региона

Валентина Матвиенко поздравила Краснодарский край с 85-летием. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ отправила телеграмму, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Как отметила Валентина Матвиенко, Краснодарский край считается одним из динамично развивающихся регионов. На Кубани создан крупнейший в России агропромышленный комплекс.

- Кубанская земля всегда имела стратегическое значение, являясь надежным форпостом государства, сыграла важную роль в освоении южных просторов страны. Ее жители всегда верой и правдой служили Отечеству, вписали немало памятных страниц в ратную летопись России, прославили Родину на ниве науки, культуры и искусства, достигли успехов в труде и спорте, - говорится в телеграмме.

Валентина Матвиенко отметила, что в крае создают комфортные условия для предпринимателей и внедряют инновации в основных отраслях промышленности.