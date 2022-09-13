Памятный штемпель в честь 85-летия Краснодарского края Фото: пресс-служба региональной администрации

На Кубани к 85-летию региона выпустили памятный штемпель для гашения писем. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

На оттиске изображены казак на коне, надпись «85 лет Краснодарскому краю» и указаны место и дата гашения. Церемония спецгашения проходит 13 сентября с 10:00 до 22:00 в почтовом отделении Краснодара по улице Рашпилевской, 60.

- Почтовый штемпель выпущен в память о важном событии в жизни Кубани. Письма и открытки, погашенные таким штемпелем, попадут в коллекции филателистов, разлетятся по всему миру и станут памятным сувениром для всех, кто бережет историю края, - сказала директор УФПС Краснодарского края Елена Бабак.

Напомним, во вторник 13 сентября на Главной городской площади Краснодара в честь юбилейной даты подняли флаг Кубани. Гимн Краснодарского края, под который вынесли полотно, исполнил хор филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.

К юбилейной дате организованы мероприятия во всех муниципалитетах региона. Основные концерты и акции запланированы 13 и 17 сентября.

Во вторник 13 сентября в регионе стартовал девятичасовой телемарафон. В прямой эфир из разных городов края выходят ведущие четырех региональный телеканалов.

Тем временем «Комсомольская правда» - Кубань» собрала 85 уникальных фактов о Краснодарском крае в честь юбилейной даты.