В новом розарии Сочи высадили 6 тысяч кустов роз

Растения адаптированы под климат Сочи Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи 13 сентября открыли новый розарий. Достопримечательность появилась в парке “Ривьера” в честь 85-летия Краснодарского края. Здесь высадили 6000 кустов роз 33 сортов. Растения адаптированы под климат Сочи. К слову, в октябре в розарии появятся изгороди из лаванды и самшита.

-Спустя три года, когда розы наберут полную силу, это место станет настоящим цветочным оазисом. Сочи всегда славился своей уникальной растительностью, - заявил мэр города Алексей Копайгородский.

К слову, все цветы, которые были раньше на месте розария, пересадили в разные части парка.