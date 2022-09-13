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Общество13 сентября 2022 11:37

В новом розарии Сочи высадили 6 тысяч кустов роз

Здесь появилось 33 сортов растений.
Ангелина НАЗАРЧУК
Растения адаптированы под климат Сочи

Растения адаптированы под климат Сочи

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи 13 сентября открыли новый розарий. Достопримечательность появилась в парке “Ривьера” в честь 85-летия Краснодарского края. Здесь высадили 6000 кустов роз 33 сортов. Растения адаптированы под климат Сочи. К слову, в октябре в розарии появятся изгороди из лаванды и самшита.

-Спустя три года, когда розы наберут полную силу, это место станет настоящим цветочным оазисом. Сочи всегда славился своей уникальной растительностью, - заявил мэр города Алексей Копайгородский.

К слову, все цветы, которые были раньше на месте розария, пересадили в разные части парка.