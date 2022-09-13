Победители Всероссийской олимпиады школьников по математике решают задачи в «Орлёнке»

В «Орлёнке» стартовала XVIII Всероссийская смена «Юный математик». Фото: ВДЦ "Орленок".

Участниками специализированной смены стали 100 школьников из 34 регионов страны. Это победители и призёры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике, прошедшие конкурсный отбор.

«Программа «Юный математик» проходит во Всероссийском детском центре с 2005 года. За время реализации в ней приняли участие более двух тысяч школьников из 50 регионов страны. Особым показателем качества проекта выступает то, что в числе его выпускников – призёры и победители всероссийских и международных математических олимпиад», – прокомментировал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

В рамках смены для ребят проходят турнир математических игр, занятия в математической школе, научно-популярные лекции по математике, гуманитарным и естественным наукам. Традиционно в «Орлёнке» ребята соревнуются в командном Южном математическом турнире.

Преподаватели смены: ведущие российские специалисты по работе с математически одарёнными школьниками, преподаватели ведущих вузов страны, известные составители олимпиадных задач, тренеры сборной России по математике. Среди них: главный тренер сборной России на Международной олимпиаде школьников по математике Кирилл Сухов и член тренерского совета национальной команды Павел Кожевников. В работе смены также примут участие известные популяризаторы математики: член-корреспондент Российской академии наук Алексей Савватеев и главный редактор журнала «Квантик» Сергей Дориченко.