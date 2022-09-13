В Сочи прошел парад яхт в честь 85-летия Краснодарского края

Маломерные судна вышли в море из Морского порта. Фото: https://t.me/transport_i_dorogi

Краснодарский край 13 сентября празднует свое 85-летие. Во всех городах проходят различные мастер-классы, флешмобы и концерты. В Сочи прошел парад яхт.

Маломерные судна вышли в море из Морского порта. На яхтах развевался флаг Краснодарского края. Судна прошлись вдоль Приморской набережной.

-Праздничное действо состоялось при поддержке Ассоциации морских перевозчиков и пассажиров Сочи, - сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства курорта.

Стоит сказать, что в Сочи 13 сентября пройдет праздничный мото- и автопробег.