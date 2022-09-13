Владимир Путин Фото: admkrai.krasnodar.ru

Владимир Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием. Глава государства передал пожелания жителям региона во время телефонного разговора с губернатором Вениамином Кондратьевым.

Президент РФ отметил, какой вклад вносят жители региона в развитие экономики, науки и культуры России. По словам Владимира Путина, Краснодарский край сохраняет статус гаранта продовольственной безопасности страны.

В поздравление президент пожелал Кубани благополучия и процветания.

Ранее Краснодарский край с 85-летием поздравила Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ отправила телеграмму главе региона.