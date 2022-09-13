Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 11:55

Владимир Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием

Президент РФ передал поздравления губернатору Вениамину Кондратьеву
Светлана ОВДЕЙ
Владимир Путин Фото: admkrai.krasnodar.ru

Владимир Путин Фото: admkrai.krasnodar.ru

Владимир Путин поздравил Краснодарский край с 85-летием. Глава государства передал пожелания жителям региона во время телефонного разговора с губернатором Вениамином Кондратьевым.

Президент РФ отметил, какой вклад вносят жители региона в развитие экономики, науки и культуры России. По словам Владимира Путина, Краснодарский край сохраняет статус гаранта продовольственной безопасности страны.

В поздравление президент пожелал Кубани благополучия и процветания.

Ранее Краснодарский край с 85-летием поздравила Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ отправила телеграмму главе региона.