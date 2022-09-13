На придорожных ярмарках Кубани фермеры продали более 3 тысяч тонн товаров

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Местные сельхозпроизводители за курортный сезон продали порядка трех тысяч тонн овощей, фруктов, ягод и другой продукции на ярмарках у дорог. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что подобная организация торговли фермерской продукцией – визитная карточка региона. Большинство ярмарок работали в Темрюкском районе.

- Благодаря им жители и гости региона могли приобрести свежую и экологически чистую продукцию. В этом курортном сезоне наши фермеры реализовали порядка трех тысяч тонн овощей, фруктов и другой сельхозпродукции, – рассказал Вениамин Кондратьев.

В крае продолжается работа по обустройству и оформлению в едином стиле торговых площадок. В частности, устанавливаются беседки, организуются места отдыха, а также хранения специальных товаров, произведенных в рамках эко-концепции.

С наступлением осени возобновляют работу традиционные ярмарки «выходного дня», напомнил глава региона. Они пользуются особой популярностью у местных жителей. В Краснодаре торговые точки уже открылись.

– Ярмарки «выходного дня» позволяют посетителям приобретать свежие продукты по доступной цене напрямую у местных производителей. Более того, фepмepы мoгyт нa льгoтныx ycлoвияx пpoдaвaть cвoю пpoдyкцию. Места товаропроизводителям предоставляют бесплатно. Такая поддержка очень важна, особенно в условиях экономических санкций, – отметил Вениамин Кондратьев.